Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht B 44

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 23.05.2021 gegen 16:45 Uhr befuhr die 21-jährige Geschädigte aus Philippsburg mit ihrem PKW (schwarzer Opel Corsa) den rechten Fahrstreifen der B44 aus Fahrtrichtung Speyer kommend stadteinwärts nach Ludwigshafen. Am Rheingönheimer Kreuz fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem silberfarbenen VW von dem Einfädelungsstreifen auf die Fahrbahn der B44 auf, übersah den dort befindlichen PKW der Geschädigten und touchierte diesen im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW der Geschädigten entstand Lackabrieb an der gesamten rechten Seite. Der PKW des Unfallverursachers dürfte einen korrespondierenden Schaden an dessen linker Seite aufweisen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9632122 in Verbindung zu setzen.

