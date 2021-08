Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Autofahrer in Berg

Berg ( Pfalz ) (ots)

Am 31.07.2021 führten gegen 00:55 Uhr Polizeibeamte der Polizei Wörth eine Standkontrolle im Grenzbereich / Berg durch. An die Kontrollstelle fuhr ein 61-jähriger Autofahrer mit seinem im Frankreich zugelassenen Citroen. Bei dem französischen Staatsbürger konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb die Autofahrt vor Ort beendet war. Das Auto konnte verschlossen vor Ort belassen werden. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme angeordnet und von einem verständigten Arzt entnommen. Ein Strafverfahren wurde zudem eingeleitet, der Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss der Erstmaßnahmen wurde der Kraftfahrer an die Bundesgrenze gefahren. Von dort wollte er nach eigenen Angaben zu Fuß seinen Nachhauseweg antreten.

