Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Angetrunkener e-Scooter Fahrer

MMainz, Albert-Schweitzer-Straße (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen ca. 04:48 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Polizei Mainz-Lerchenberg in der Albert-Schweitzer-Straße in Mainz ein E-Scooter-Fahrer auf, der über eine Strecke von etwa 300m Schlangenlinien auf der Fahrbahn fuhr. Der Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei dem 19-jährigen Mainzer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,82 Promille AAK festgestellt. Aufgrund des gemessenen Wertes und der deutlichen Fahrunsicherheit wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein KFZ-Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun für eine Verkehrsstraftat verantworten./V.H.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell