Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bleichenviertel - Schändung der Mainzer Gedenkstele für Opfer gleichgeschlechtlicher Lebensweisen

Mainz (ots)

Unbekannte Täter haben die Gedenkstele für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung in der Zeit des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit verfolgt wurden beschädigt.

Die Gedenkstele am Ernst-Ludwig-Platz wurde vermutlich in der Zeit von Mittwoch, den 04.08.2021, 17:00 Uhr und Donnerstag, den 05.08.2021, 12:00 Uhr mit roter Farbe besprüht.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erfasst und die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Beriech.

Es liegen derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vor, weshalb die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

