POL-DO: Führerschein: Fehlanzeige - aber dafür zwei verschiedene Kennzeichen und Betäubungsmittel

Führerschein: Fehlanzeige - aber dafür zwei verschiedene Kennzeichen und Betäubungsmittel

Dortmund (ots)

Dies stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen (7. Juli) auf der Derner Straße in Eving fest. Den Fahrer, einen 19-Jährigen aus Kassel, hielten sie gegen 8.25 Uhr an.

Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis: Ein Teil der Verkehrskontrolle beinhaltet übrigens die Frage nach Führerschein und Fahrzeugschein. Den einen hatte er nicht - weil eingezogen -, den anderen (Fahrzeugschein) konnte er dafür doppelt vorzeigen. Allerdings stimmte hier etwas nicht.

Verdacht der Urkundenfälschung: Laut beider Fahrzeugscheine handelte es sich bei dem kontrollierten Auto um einen Ford Mondeo. Allerdings waren die in den Dokumenten verzeichneten Kennzeichen unterschiedlich. Bei der Inaugenscheinnahme des Vehikels stellte sich auch hier ein Irrtum heraus. Die Ziffern- und Buchstabenkombination der beiden angebrachten Nummernschilder waren identisch. Mit der Ausnahme, dass eines offenbar in Deutschland, das andere in Polen zugelassen wurde (siehe Fotos).

Verdacht des Pflichtversicherungsverstoßes: Unterlagen oder generelle Auskünfte, wie und wo der Pkw denn nun versichert sei, konnte der 19-Jährige auch nicht vorweisen.

Verdacht auf das Fahren unter Betäubungsmitteln: Hinweise auf Drogenkonsum vor Fahrtantritt rundeten die Kontrolle ab. Ein Vortest fiel dementsprechend auch positiv aus.

Die Polizisten fuhren mit dem jungen Mann zur nächsten Polizeiwache und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Anschließend konnte er die Wache verlassen. Allerdings ohne Auto, ohne Fahrzeugschlüssel, ohne Kennzeichen mitsamt verschiedener Fahrzeugscheine und ohne Führerschein sowieso.

