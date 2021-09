Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Vereinsheim in Langenei

Lennestadt (ots)

Zwischen dem 22. und 29.9.21 ereignete sich in Langenei ein Einbruch in ein Vereinsheim des Tennisclubs. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen ein. Sie entwendeten unter anderem eine geringe Menge an Bargeld. Es entstand zudem Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell