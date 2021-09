Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nach Unfall mit PKW - Holztransporter gesucht

Lennestadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern um 11:55 Uhr auf der B 517. Eine 18-Jährige wollte von einem Tankstellengelände nach links in Richtung Kirchhundem abbiegen. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben einen in Richtung Ortszentrum fahrenden Holztransporter und fuhr gegen den hinteren Reifen des Anhängers. Der Fahrzeugführer des blaulackierten LKW fuhr anschließend weiter. An dem PKW der jungen Fahrerin entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell