Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin von Auto erfasst

Ludwigshafen (ots)

Als eine 35-Jährige am 16.09.2021, gegen 21 Uhr, die Straße an der Einmündung des Schlehengang zur Raschigstraße überquerte, wurde sie von einem 62-jährigen Autofahrer, der in den Schlehengang abbiegen wollte, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß und die 35-Jährige stürzte. Dabei wurde sie verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell