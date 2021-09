Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 16.09.2021, gegen 10 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Unfall zwischen einem 20-jährigen Autofahrer, der entgegen der Einbahnstraße gefahren war, und einem 33-jähriger Rollerfahrer. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

