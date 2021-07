Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot, BAB5, Rhein-Neckar-Kreis: Verlegte Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht

St.Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Insgesamt 250 Meter bereits verlegte Kupferkabel entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Baustelle unterhalb der Autobahnbrücke der BAB 5 an der Kronauer Straße. Die je über 100 Meter langen Kabel waren bereits im Erdreich verlegt und zugeschüttet, was die Täter jedoch nicht hinderte. Der entstandene Schaden kann bislang nicht eingeschätzt werden. Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 06227 881600 an die Ermittler des Polizeipostens St. Leon-Rot zu wenden.

