Polizeidirektion Hannover

POL-H: Raub auf Drogeriemarkt - Polizei stellt Tatverdächtigen, Zeugen der Tat gesucht

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 22.04.2021, hat ein Täter einen Drogeriemarkt in der "Große Packhofstraße" ausgeraubt. Bei der anschließenden Fahndung stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.

Am gestrigen Abend betrat ein Mann gegen 19:15 Uhr einen Drogeriemarkt in der "Große Packhofstraße" in der Innenstadt. Gegenüber einer 57 Jahre alten Angestellten des Marktes deutete er an, einen Gegenstand unter seiner Jacke zu tragen, und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Durch das Gestikulieren des Mannes bedroht, kam die Angestellte dem nach. Der Täter griff in die Kasse und flüchtete mit dem daraus geraubten Geld in zunächst unbekannte Richtung.

Durch die 57-Jährige und eine weitere 33-jährige Angestellte wurde der Mann als klein und schmächtig, mit dunklem Haar und einem auffällig hellblauen bzw. türkisfabenen Regenponcho bekleidet beschrieben.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich noch Kunden im Markt. Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Durch alarmierte Polizeikräfte wurde eine umfangreiche Fahndung nach dem Täter eingeleitet. Im Hauptbahnhof nahmen Kräfte der Bundespolizeiinspektion Hannover einen 34-Jährigen, der auf die o.g. Beschreibung passte, vorläufig fest.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover ermittelt nun wegen Raubes gegen den Mann. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, nash

