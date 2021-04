Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover

Hannover (ots)

Hannover-Linden: Polizei beschlagnahmt bei Durchsuchung Drogen und mutmaßliches Dealgeld im dreistelligen Bereich

Am Dienstagabend, 20.04.2021, hat die Polizei die Wohnung eines mutmaßlichen Drogenhändlers durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Beamten über ein Kilogramm Marihuana.

Aufgrund längerer Ermittlungen und Hinweise geriet ein 68-Jähriger aus Linden ins Visier der Polizei. Über einen längeren Zeitraum gingen in dem Wohnhaus des mutmaßlichen Beschuldigten an der Selmastraße mehrere Personen unabhängig voneinander ein und aus und führten jeweils eine geringe Menge Marihuana mit sich, sodass sich der Verdacht des Drogenhandels erhärtete. Bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Drogendealers konnte die Polizei insgesamt über ein Kilogramm Marihuana, etwa 100 Gramm Amphetamine, eine erhebliche Menge Kokain (fünf Gramm) und mutmaßliches Dealgeld in einem dreistelligen Bereich beschlagnahmen.

Gegen den 68-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Handels mit Drogen eingeleitet. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er am Mittwoch, 21.04.2021, einem Haftrichter vorgeführt und ist seitdem in Untersuchungshaft. /bo, nash

