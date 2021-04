Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Großburgwedel und Altwarmbüchen

Hannover (ots)

Am Dienstag, 20.04.2021, hat ein 65-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen BMW und einen mit einem Ferrari beladenen Anhänger auf der Bundesautobahn (BAB) 7 in Höhe der Anschlussstelle Großburgwedel verloren und ist gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Ein 67 Jahre alter Fahrer fuhr daraufhin mit seinem Porsche ins Auto des 65-Jährigen. Dieser wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag am Dienstagnachmittag in einer Klinik seinen Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr ein 65 Jahre alter Fahrer gegen 10:30 Uhr mit seinem Pkw der Marke BMW Alpina D5 an der Anschlussstelle Großburgwedel auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel auf. Der Pkw zog einen Anhänger mit einem Ferrari GTB drauf. Beim Beschleunigen geriet der Anhänger ins Schleudern und das Gespann brach aus. Es überquerte die drei Fahrstreifen, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam schlussendlich auf dem linken Fahrstreifen quer zum Stehen.

Zeitgleich fuhr ein 67 Jahre alter Fahrer mit seinem Porsche Macan auf dem linken Fahrstreifen. Der Fahrer fuhr trotz Bremsung in das querstehende Gespann. Dabei wurde der 65-Jährige aus Burgwedel im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde der BMW-Fahrer in eine Klinik gebracht, wo er am Nachmittag seinen Verletzungen erlag. Der Porsche-Fahrer wurde beim Aufprall nicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 124.000 Euro. Die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel musste für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell