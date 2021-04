Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Betrunkener fährt gegen Verkehrsschild und leistet bei der Kontrolle Widerstand

Hannover (ots)

Am Montag, 19.04.2021, ist ein 35-Jähriger gegen 17:55 Uhr augenscheinlich betrunken die BAB 2 in Richtung Dortmund gefahren. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, da der Audifahrer Schlangenlinien fuhr. Beim Abfahren an der Rastanlage Garbsen fuhr der 35-Jährige gegen ein Verkehrsschild und leistete bei der darauffolgenden Kontrolle Widerstand.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 35-Jährige mit seinem Audi A6 die BAB 2 in Richtung Dortmund. Der Fahrer fiel einem Zeugen bereits in Höhe der Anschlussstelle Herrenhausen aufgrund seiner Fahrweise auf. Der Fahrer bog gegen 17:55 Uhr auf die Rastanlage Garbsen ab und stieß dort gegen ein Verkehrszeichen, anschließend versuchte er, seine Fahrt fortzusetzen. Der Audifahrer konnte jedoch durch die Polizeikräfte gestoppt werden. Während der Kontrolle leistete der 35-jährige Mann aus Laatzen Widerstand, sodass er festgenommen wurde. Die Einsatzkräfte stellten einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Die Ergebnisse liegen der Polizei noch nicht vor. Im Anschluss kam der Fahrer ins Polizeigewahrsam. Darüber hinaus konnte der Laatzener den Einsatzkräften vor Ort keinen Führerschein vorzeigen. Bereits einige Tage zuvor ist er der Polizei ebenfalls wegen Alkohol am Steuer aufgefallen und musste der Polizei den Führerschein überlassen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren aufgrund von Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand und wegen Unfallflucht eingeleitet.

Zeugen, die Beobachtungen zur Fahrweise gemacht haben oder ggf. selbst durch die Fahrweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Garbsen unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. /bo, nzj, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell