POL-H: Zeugen gesucht: Jugendliche randalieren am Vereinsheim und in einer Gartenkolonie

Am Donnerstagabend, 15.04.2021, gegen 21:30 Uhr, haben Jugendliche im Stadtteil Hannover-Ledeburg versucht, in ein Vereinsheim am Kurländer Weg zu gelangen. Hierbei wurde die Tür durch die Vandalen beschädigt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Hannover versuchten mehrere Jugendliche, am Donnerstagabend in ein Vereinsheim einzudringen. Die Glasfassung der Tür wurde dadurch beschädigt. Ein aufmerksamer Anwohner alarmierte aufgrund des lauten Knalls die Polizei. Die Polizei stellte fest, dass keine Personen im Gebäude waren, da die Tür nicht zerstört war und ein Eindringen in das Objekt nicht vorlag.

In derselben Nacht zu Freitag kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Brand in der Gaststätte im Kleingärtnerverein an der Schönbergstraße. Aufmerksame Spaziergänger meldeten über den Notruf einen Feuerschein. Vandalen hatten eine Fensterscheibe zerstört und waren in das Objekt gelangt. Durch die Personen wurde offensichtlich Mobiliar in Brand gesteckt.

Aufgrund der Hinweise der aufmerksamen Zeugen und der umfassenden Ermittlungen des Polizeikommissariats Stöcken konnten bislang vier Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren als mutmaßliche Täter identifiziert werden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Tatorte und der Vorgehensweise kann die Polizei einen Zusammenhang nicht ausschließen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch bzw. zum Brandgeschehen geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3815 zu melden. /bo, nash

