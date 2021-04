Polizeidirektion Hannover

POL-H: Transporterfahrer wird bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 7 lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 22.04.2021, ist der Fahrer eines Fiat Ducato bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn (BAB) 7 lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-jährige Fahrer war in das Ende eines Baustellenstaus gefahren.

Am Donnerstagmorgen befuhr der 36 Jahre alte Mann mit dem Fiat Ducato die BAB 7 in Richtung Hamburg. In Höhe der Ausfahrt Hannover-Anderten fuhr er gegen 08:00 Uhr auf das Ende eines Staus in der dort eingerichteten Baustelle auf. Sein Fiat prallte dabei mit dem Auflieger eines Sattelzugs zusammen. Der Mann wurde in seinem Transporter eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die 44 Jahre alte Fahrerin des Sattelzuges blieb durch den Unfall unverletzt. Zum Transport eines Notarztes zur Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Durch den Unfall ist ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro entstanden.

Die Fahrbahn in Richtung Hamburg der BAB 7 musste für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme in Höhe der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden. Der nach Norden fließende Verkehr wurde über die BAB 37 umgeleitet. /ms, nash

