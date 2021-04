Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Misburg: Diverse Autospiegel abgetreten - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

In der Nacht vom 15.04.2021 auf den 16.04.2021 wurden im hannoverschen Stadtteil Misburg sechs parkende Autos beschädigt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus und erhofft sich Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Bei dem Polizeikommissariat (PK) Hannover-Misburg wurden am 16.04.2021 fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an Pkw erstattet. An den an der "Alte Gehägestraße" geparkten Fahrzeugen wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Aufgrund eines Hinweises eines Zeugen, der einen Knall wahrnahm, geht die Polizei davon aus, dass sich die Taten gegen 04:30 Uhr des 16.04.2021 ereignet haben sollen.

Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um zwei Mercedes-Benz Vito, einen Volkswagen Caddy, einen Fiat Panda und einen Ford KA. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

In derselben Nacht wurde ein Mercedes-Benz GL450, welcher an der Freidingsstraße geparkt war, zerkratzt. Dabei handelt es sich möglicherweise um denselben oder dieselben Tatverdächtigen wie in der "Alte Gehägestraße".

Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim PK Hannover-Misburg unter der Telefonnummer 0511 109-3515 zu melden. /ms, nash

