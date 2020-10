Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch; Schmuck gestohlen

Hersfeld-RotenburgHersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld - Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnacht (21.10.) und Sonntagnacht (25.10.) vergeblich in eine Jagdhütte in Almershausen einzudringen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmuck gestohlen

Heringen - Unbekannte drangen am Mittwochvormittag (28.10.) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Landecker Straße im Ortsteil Lengers ein. Sie durchsuchten eine Kommode im Schlafzimmer und stahlen zwei goldfarbene Modeschmuckringe. Als die Geschädigte ins Haus kam, flüchteten die Täter unerkannt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro; der Wert des Diebesguts circa 100 Euro.

Stefanie Burmeister

