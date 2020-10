Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Von Fahrbahn abgekommen

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Schotten-Poppenstruth - Am 27. Oktober, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem VW-Golf auf der L3291 von Poppenstruth kommend in Richtung Rudingshain. Kurz vor dem Ortseingangsschild Rudingshain kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.100 Euro.

Gefertigt: TB'e Sehrt-Bleßmann Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell