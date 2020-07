POL-ME: Auffahrunfall an Ampel mit drei beteiligten Autos - Ratingen - 2007035

Polizei Mettmann

Am Montag (06. Juli 2020) ereignete sich ein Verkehrsunfall in Ratingen mit drei beteiligten PKWs. Dabei wurde ein Autofahrer schwer verletzt.

Gegen 10:30 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Ratinger mit seinem Skoda Fabia die Straße Zum Schwarzebruch in Richtung Ratingen-Zentrum. In Höhe der Kreuzung Zum Schwarzebruch / Mülheimer Straße kam er aufgrund einer rot anzeigenden Ampel hinter einer 42 Jahre alten Fiat-Fahrerin aus Ratingen zum Stehen. Daraufhin fuhr ihm ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Ratingen aus bislang unbekannter Ursache auf. Durch den Aufprall wurde der 39-Jährige auf den Wagen der 42-Jährigen geschoben. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Die anderen beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 650 Euro.

