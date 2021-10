Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Seniorin zahlt fünfstellige Summe an Betrüger

Olpe/ Kreisgebiet (ots)

Im Raum Olpe kam es gestern in den Mittagsstunden zu mehreren Anrufen von angeblichen Familienangehörigen. Die Anrufer berichteten über Verkehrsunfälle, bei denen Menschen getötet und die Angehörigen festgenommen wurden. Durch die Zahlung einer Kaution sollten die Angehörigen wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Dabei schalteten sich auch angebliche Staatsanwälte und Polizeibeamte ein, um die Geschädigten zusätzlich unter Druck zu setzen.

Während in drei bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen die Angerufenen auflegten, kam es tatsächlich zu einer Geldübergabe. Dabei wurde eine Seniorin über Stunden am Telefon in ein Gespräch verwickelt. Schließlich übergab sie aus ihren Ersparnissen eine Summe im geringen fünfstelligen Bereich an einen Abholer. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Immer wieder kommt es zu Kontaktaufnahmen von Betrügern. Vorwiegend ältere Menschen werden von vermeintlichen Familienangehörigen angerufen, die eine Notlage schildern und Geld fordern. In allen Fällen gilt: Das Gespräch beenden und unmittelbaren Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen sowie die Polizei informieren.

Weitere Hinweise zu den bekannten Vorgehensweisen finden Interessierte hier:

https://polizei.nrw/senioren

