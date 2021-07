Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe brechen Zigarettenautomat auf

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich an einem Zigarettenautomaten in der Mannheimer Straße zu schaffen gemacht. Am Sonntagabend entdeckte eine Polizeistreife den aufgebrochenen Automaten. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell