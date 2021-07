Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wem ist ein beschädigtes Auto aufgefallen?

Bild-Infos

Download

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende einen Unfall auf der Bundesstraße 48 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Winnweiler beobachtet haben. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Wem ist ein beschädigtes Auto aufgefallen?

An der Abzweigung nach Sembach krachte vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen mehrere Schilder, die auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung standen. Die Verkehrszeichen wurden aus der Bodenverankerung gerissen. Die Polizei geht davon aus, dass an dem Fahrzeug des Unfallverursachers ein größerer Schaden entstanden ist. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bitten um Hinweise. Wem ist seit Samstagnachmittag ein beschädigtes Auto aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell