Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Kindertagesstätte und Dorfladen

Mackenbach (ots)

Dreiste Langfinger drangen am Donnerstagabend in die KiTa in der Waldstraße ein. Nachdem die bislang unbekannten Täter die Umzäunung überwunden hatten, öffneten sie gewaltsam eine Tür. So konnten sie schließlich ins Gebäude gelangen. Da die Eindringlinge nur eine kleine Beute machen konnten, bleibt der zurückgelassene Sachschaden höher. Auch am "alten Schulgebäude" in der Hauptstraße machten sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag zu schaffen. Hier gelangen sie durch Aufbrechen der Tür zum Dorfladen ins Gebäude. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. Zeugen, welche Hinweise auf verdächtige Personen in diesen Bereichen am Donnerstagabend sowie in der Nacht zum Freitag machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631-369 2620 in Verbindung zu setzen./pvd

