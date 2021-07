Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 20-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Rammelsbach (Kreis Kusel) (ots)

Zur Mittagzeit sorgte ein Polizeiaufgebot in der Haschbacher Straße für Aufsehen. Ein 20-Jähriger hatte sich in seinem Wohnhaus eingeschlossen. Zuvor hatte eine Polizeistreife versucht den Mann festzunehmen. Gegen den 20-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Er hat eine Jugendfreiheitsstrafe zu verbüßen. Weil der Verurteilte damit drohte, sich etwas anzutun, wurden Spezialkräfte hinzugerufen. Kurz vor 13:30 Uhr nahmen Polizisten den 20-Jährigen widerstandslos fest. Vorsorglich wurde er einem Arzt vorgestellt. Der Mann befindet sich im Polizeigewahrsam. Er wird in eine Jugendstrafanstalt gebracht. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell