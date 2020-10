Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle in Windhagen, Ot. Stockhausen

WindhagenWindhagen (ots)

Am Mittwoch wurde auf der Landesstraße 272 in der Ortslage Stockhausen eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr wurden in Fahrtrichtung BAB 3 bei einer Durchlaufzahl von 629 Fahrzeugen 3 Fahrzeuge im Verwarnungsgeldbereich gemessen (schnellster mit 70/km/h). Im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 18:45 Uhr passierten 332 Fahrzeuge die Messstelle. Hierbei sind 31 Fahrzeuge im Verwarngeldbereich gemessen worden (schnellster mit 71 km/h).

