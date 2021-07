Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in Imbiss und Bäckerei

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag in der Rummelstraße versucht in einen Imbiss und in eine Bäckerei einzubrechen. Eine Zeugin bemerkte gegen 4 Uhr den Schein einer Taschenlampe und mehrere Personen, die sich an einer Tür des Imbisses zu schaffen machten. Vermutlich kurz zuvor hatten es die Täter an der Tür der Bäckerei versucht. Ihnen war es jedoch nicht gelungen in eines der Geschäfte einzudringen. Die Türen hielten stand. Die Einbrecher flüchteten. Einsatzkräfte der Polizei fahndete nach den Verdächtigen. Sie konnten sie jedoch nicht ausfindig machen. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wem sind zwischen 3 Uhr und 5 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Möglicherweise haben die Diebe die Geschäfte in den Tagen zuvor auch ausbaldowert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell