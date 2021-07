Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefährliches Überholmanöver

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein 33-jähriger Motorradfahrer befuhr am frühen Freitagmorgen die K62 von Otterbach in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Hierbei wurde er trotz des aufkommenden Gegenverkehrs und der unübersichtlichen Kurve gefährlich überholt. Ein Mercedes-Fahrer raste an dem Mann vorbei. Der 33-Jährige musste daraufhin eine Vollbremsung hinlegen, weil der Überholende kurz vor einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto stand. Der entgegenkommende rote Pkw macht ebenfalls eine Vollbremsung, um eine Frontalkollision zu verhindern. Nach dem Überholvorgang fuhr der Mercedes-Fahrer davon. Zwar konnte er im Rahmen der Ermittlungen ausfindig gemacht werden, dennoch benötigt die Polizei weitere Zeugenaussagen. Personen, die das Überholmanöver (gegen 06:40 Uhr) beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. Gesucht wird insbesondere der Fahrer, der im entgegenkommenden PKW saß. |elz

