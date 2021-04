Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Von Wehrleuten aus Auto befreit

Schutterwald (ots)

Nach einer heftigen Kollision am Donnerstagvormittag zwischen zwei Autos in der Waldstraße ist ein Fiat durch die Wucht des Aufpralls zur Seite gekippt. Die Fiat-Lenkerin musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Schutterwald aus ihrem Wagen befreit werden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau in Richtung Schutterstraße unterwegs und ist gegen 11:15 Uhr mit einem von rechts herannahenden Skoda zusammengestoßen. Die beiden Unfallbeteiligten trugen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen davon und wurden von Helfern des Rettungsdienstes in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den stark beschädigten Fahrzeugen dürfte über 10.000 Euro liegen.

/wo

