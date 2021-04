Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Arbeitsunfall

Offenburg (ots)

Bei Arbeiten an einer Pressmaschine hat sich am Donnerstagmorgen ein Mann in einer Firma der Industriestraße eine mittelschwere Handverletzung zugezogen. Der Arbeiter wurde kurz vor 9 Uhr von einem Metallteil verletzt. Den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Hohberg liegen derzeit keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter vor. Der Verletzte wurde von Helfern des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell