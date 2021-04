Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Deutlich zu viel

Oberwolfach (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben Beamte des Polizeireviers Haslach am Donnertagmorgen die Fährte einer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrerin aufgenommen. Die Golf-Lenkerin soll kurz vor 9 Uhr "Am Lindenplatz" in starken Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Bei einem durchgeführten Alkoholtest im Zuge einer wenig später erfolgten Kontrolle im Bereich Gutach, leuchtete ein erstaunlicher Wert von knapp 2,5 Promille auf dem Display auf. Die Autofahrerin war offenbar auf dem Weg zur Arbeit und musste vor wenigen Minuten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

/wo

