Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Warnung vor "falschen Polizeibeamten"

Mittelbaden (ots)

Mehrere Bewohner des Landkreises Rastatt, des Stadtkreises Baden-Baden und des Ortenaukreises erhielten seit Anfang der Woche Anrufe von "falschen Polizeibeamten". Die eigentlichen Betrüger am andere Ende der Leitung gaben sich glaubhaft und in gutem Deutsch als Polizeibeamte zu erkennen und wiesen darauf hin, dass derzeit in der unmittelbaren Nachbarschaft des Angerufenen Diebesbanden ihr Unwesen treiben würden. Durch geschickte Gesprächsführung versuchten die Anrufer hierdurch, Informationen über die Besitzverhältnisse zu erlangen und im weiteren Verlauf sogar, die Wertgegenstände ihrer auserkorenen Opfer in angeblich behördliche Verwahrung zu nehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erkannten die zumeist lebensälteren Angerufenen den versuchten Betrug und gingen nicht weiter darauf ein.

Die Polizei rät:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell