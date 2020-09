Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße

Ibbenbüren (ots)

Auf der Rheiner Straße (L 501) hat sich am Donnerstagnachmittag (17.09.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Um 14.45 Uhr fuhr eine 28-jährige Autofahrerin auf der Landstraße in Richtung Ibbenbüren. Unweit der Einmündung "Am Luftschacht" hielt sie an einer Bushaltestelle an. Die Emsdettenerin wollte den Schilderungen zufolge dann wenden, um ihre Fahrt in Richtung Hörstel fortzusetzen. In diesem Moment nährte sich von hinten ein mit zwei Personen besetzter PKW. Der Fahrer dieses Autos, ein 53-jähriger Ibbenbürener, wollte noch ausweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Wagen des Ibbenbüreners kippte zunächst auf die linke Seite und überschlug sich dann. Der PKW blieb schließlich auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde die 38-jährige Beifahrerin des 53-Jährigen leicht verletzt. Die Frau aus Münster wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vorsorglich wurde auch der 53-Jährige einem Krankenhaus zugeführt. Die 28-jährige Autofahrerin aus Emsdetten blieb unverletzt. Es entstanden erhebliche Sachschäden, die insgesamt auf 15.000 Euro geschätzt werden.

