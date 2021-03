Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorroller brennt nieder - Polizei ermittelt

Korschenbroich (ots)

Sonntagnacht (21.03.), gegen 00:45 Uhr, wurden Zeugen am Schöpperweg auf Flammenschein aufmerksam. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurden die Überreste eines Motorrollers sichtbar.

Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei jungen Erwachsenen, die sich kurz vor dem Brandausbruch an einem weißen Pkw, möglicherweise einem Audi A5, in der Nähe aufgehalten haben sollen.

Die Männer werden als 18 bis 20 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Einer der Männer soll zudem kurzhaarig gewesen sein und einen sogenannten "Undercut" getragen haben. Undercut ist die Bezeichnung einer Frisur, bei der die Haare der unteren Kopfhälfte rasiert werden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell