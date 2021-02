Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Unberechtigt Corona-Unterstützung eingestrichen (30.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unberechtigt "Corona-Soforthilfe" eingestrichen hat eine Betreiberin eines Etablissements in der Doppelstadt. Eine 42-Jährige sollte ihren Betrieb im aktuellen Corona-Lockdown schließen und hatte dies so auch behördlich angezeigt. Daraufhin erhielt sie Unterstützungsgelder in fünfstelliger Höhe, führte ihren Betrieb jedoch unerlaubt weiter. Neben einer Betrugsanzeige erwartet die Frau auch ein Verfahren wegen Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung und sie muss die zu Unrecht erhaltenen Gelder zurückbezahlen.

