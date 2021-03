Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch/ Täter brechen Spinde auf

Geldern (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11. März 2021) auf bislang unbekannte Weise in ein Firmengebäude an der Krefelder Straße ein. Die Täter überstiegen zuerst den äußeren Zaun und brachen dann in die Firmenräume ein. Im Inneren durchsuchten die Täter das Lager, die Büroräume und die Spinde der Mitarbeiter. Entwendet wurden u.a. ein Laptop von HP, mehrere Elektromessgeräte von Fluke, eine Digitalkamera der Marke Canon, Arbeitshandschuhe und Schutzbrillen, sowie Süßigkeiten und Getränke Dosen. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

