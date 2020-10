Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugreifen zerstochen - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch einen bislang unbekannten Täter an mehreren Fahrzeugen in der Hockenheimer Straße in Ketsch die Reifen zerstochen. Ein Geschädigter teilte am Samstag den Schaden an seinen Transportern der Polizei mit. Vor Ort waren an drei Kleintransportern, welche auf einem öffentlichen Parkplatz in Höhe der Tennishalle abgestellt waren, jeweils zwei Reifen zerstochen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/2880 in Verbindung zu setzen.

