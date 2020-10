Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit Flucht

Sprockhövel (ots)

Am 09.10.2020, in der Zeit von 08:45 Uhr bis 11:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, in der Tiefgarage der Sparkasse Sprockhövel, den geparkten Pkw Hyundai einer 59 jährigen Gevelsbergerin. Der Fahrzeugführer entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

