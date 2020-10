Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit Flucht

Hattingen (ots)

Am 09.10.2020, gegen 12:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, mit seinem Pkw, einen Sperrpfosten auf dem Parkplatz Marktplatz in der Thingstraße. Der Fahrzeugführer entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte ein Unfallverursacher ermittelt werden.

