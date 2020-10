Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 09.10.2020, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 19 jähriger Hattinger, mit seinem Pkw, die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel. In Höhe der Kreuzung Nierenhofer Straße fuhr er, an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage, auf den Pkw einer 34 jährigen Bochumerin auf. Die Bochumerin verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

