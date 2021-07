Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots)

Durch das Splittern von Glas wurde ein Mann in der Vogelwoogstraße hellhörig. Der aufmerksame Zeuge konnte am frühen Samstagmorgen dann einen Mann beobachten, welcher sich durch die vorher eingeschlagene Scheibe in das Innere eines Pkw beugte. Anschließend rannte der Langfinger mit wenig Beute in den angrenzenden Wald. Er wird als circa 1,80 m groß beschrieben und trug komplett schwarze Kleidung und einen auffällig breiten, roten Gürtel. Weitere Zeugen, welche mögliche Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631-369 2620 in Verbindung./pvd

