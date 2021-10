Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Automatenaufbrüche im Bereich Lennestadt

Lennestadt (ots)

In Meggen und Altenhundem wurden in der Nacht zu Freitag bzw. Samstag mehrere Automaten (Staubsauger, Waschanlage) gewaltsam geöffnet und das zum Teil darin befindliche Münzgeld entwendet. Ein unbekannter Täter konnte bei der Tatausführung videografiert werden. Zum Tatzeitpunkt am Samstag um 1.20 Uhr trug er eine blaue Jeanshose, eine dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Schuhe sowie Handschuhe. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich.

