Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Erneute Schockanrufe in Olpe

Olpe (ots)

Erneut gingen am Montag in Olpe bei verschiedenen Menschen Schockanrufe ein. Es meldeten sich angebliche Polizeibeamte, die wie schon bei Fällen in der vergangenen Woche über einen angeblichen Verkehrsunfall der Tochter/Nichte berichteten. Dabei sei ein Kind getötet worden. Die Anrufer forderten die Senioren auf eine Kaution zur Freilassung der Angehörigen zu bezahlen. In einem Fall übergab ein Senior einen fünfstelligen Betrag sowie Schmuck an einen Boten, der unerkannt blieb. In einem weiteren Fall wurde eine Geschädigte an ihrer Hausbank von den Mitarbeiter:innen auf die "Enkeltrickproblematik" angesprochen, sodass hier kein Schaden entstand.

Die Täter gehen in diesen Fällen professionell und arbeitsteilig vor. Sie sind kommunikativ geschult und sind in der Lage insbesondere alleinstehende ältere Menschen massiv unter Druck zu setzen. Diese sehen danach keinen anderen Ausweg und geben Geld an die Betrüger weiter.

Unabhängig von den geschilderten Sachverhalten rät die Polizei bei ähnlichen Anrufen sofort aufzulegen und direkten Kontakt mit den angeblich Betroffenen aufzunehmen. Familienmitglieder werden gebeten über die Betrugsmasche mit den Angehörigen zu sprechen. In allen Fällen sollte die Polizei informiert werden.

Grundlegende Informationen zum Thema gibt es hier: https://polizei.nrw/senioren

