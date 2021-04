Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Schild gestohlen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Schild gestohlen

Auf Norderney haben Unbekannte am Wochenende ein Schild in der Lippestraße gestohlen. Das Schild "Nationalpark Wattenmeer" war erst vor kurzem auf dem dortigen Fußgängerweg aufgestellt worden. Die Täter durchtrennten die Metallhalterung vermutlich mit einem Winkelschleifer. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen oder verdächtigem Lärm in dem Bereich machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell