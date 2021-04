Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 05.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Diebstähle von Kennzeichen

Aurich - Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmittag wurden in der Von-Bodelschwingh-Straße in Aurich von drei dort abgestellten PKW die Kennzeichen entwendet. Durch einen Zeugen konnten zwei Kennzeichen im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Weitere Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Brand eines PKW

Ihlow - Am Sonntagmorgen, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Moormerland mit seinem Audi A3 die Friesenstraße in Ihlow. Im Bereich der Autobahnüberführung stellte der Fahrer plötzlich eine Brandentwicklung bei seinem Fahrzeug fest. Es gelang ihm, den PKW auf dem dortigen Pendlerparkplatz abzustellen. Durch den Vorfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den PKW löschen. Das Fahrzeug brannte jedoch nahezu vollständig aus.

Altkreis Norden

Sachbeschädigung und Diebstahl

Norden - Am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein älterer Herr in der Straße "Wirde Landen" in Norden einen Holzpfosten mit zwei Hinweisschildern aus dem Boden zog und versuchte, diese zu zerbrechen. Als dieses misslang, verließ er mit den Schildern den Tatort. Der Täter konnte ermittelt werden. Es handelte sich um einen 90-jährigen Norder.

Fehlender Versicherungsschutz

Norden - Am Sonntagabend, gegen 18:45 Uhr, wurde in der Osterstraße in Norden ein 35-jähriger Norder kontrolliert, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Freepsum - Am Samstagvormittag wurde die Polizei zu einem Einsatz nach Freepsum gerufen. Hier hatte ein Mann mit einer Kettensäge zwei Bäume gefällt, obwohl dies seit dem 01.03.2021 nicht mehr erlaubt ist. Der Mann wurde vor Ort angetroffen. Ihm wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mitgeteilt.

Landkreis Wittmund

Brand einer Mülltonne

Friedeburg - Am Ostersonntag kam es im Mickenbarger Weg in Friedeburg, gegen 12:00 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand einer in einer Garage abgestellten Mülltonne. Durch die eingesetzte Feuerwehr und den Hauseigentümer konnte das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Die Anwohner blieben unverletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Beschädigung eines Briefkastens

Esens - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Briefkasten eines asiatischen Imbisses in der Nähe des Marktplatzes in Esens beschädigt. Die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt angeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens unter 04971-926500 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Wittmund - Beamte des Polizeikommissariates Wittmund kontrollierten am Nachmittag des Ostersonntages einen 24-jährigen Autofahrer aus Wittmund. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren ohne Führerschein

Friedeburg - In Friedeburg kontrollierten Beamte der Polizei Wittmund am Ostersonntag einen 16-jährigen Friedeburger auf einem Roller und stellten fest, dass der Jugendliche über keinen Führerschein verfügt, obwohl der Roller mit ca. 50 km/h gefahren wurde. Der 16-Jährige wurde in die Obhut seiner Erziehungsberechtigte übergeben. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell