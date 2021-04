Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Donnerstag/Freitag den 01/02.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Keine berichtspflichtigen Ereignisse.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des EDEKA Verbrauchermarktee, Auricher Straße 120, kam es am Gründonnerstag um 18:25 Uhr zu einer Vekehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW touchierte dabei vermutlich beim Ausparken einen abgestellten, blauen Renault Captur aus dem Landkreis Aurich. Im Anschluss entfernte sich das Unfallfahrzeug von der Unfallstelle, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter 04941/6060 mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne eine entsprechende Fahrerlaubnis war ein 22-jähriger Großefehntjer mit seinem Roller am Gründonnerstag gegen 17:00 Uhr auf der Auricher Straße in Moordorf unterwegs. Dies fiel Beamten der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, so dass sich der Fahrer jetzt für sein Handeln verantworten muss. Gleichzeitig wurde die Weiterfahrt mit dem Roller untersagt.

Altkreis Norden

Kriminaltitätsgeschehen

Großheide - Gefährliche Körperverletzung

Am Donnerstag, 01.04.2021, um 20:35 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person widerrechtlich ein Grundstück in Großheide im Kruisweg. Durch die Eigentümerin (52 Jahre) angesprochen, das Grundstück zu verlassen, ergriff sich der Täter ein Fahrrad und warf es in Richtung der Eigentümerin. Diese erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 04931/9210 bei der Polizei in Norden zu melden.

Hinte - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 01.04.21, um 13:10 Uhr, kam es in Hinte, Cirkwehrumer Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der bisherige unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit einem Tieflader, welcher mit einer Pistenraupe beladen war, die o.g. Straße in Fahrtrichtung Hinte. Ihm entgegen kam ein Betonmischer. Dieser musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen und geriet in den Graben. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Bergungsarbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin, da die Ladung des Betonmischers abgepumpt werde musste. Die Kreisstraße 229 musste durch Einsatzkräfte der Polizei Norden, Pewsum und Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei längerfristig gesperrt werden. Die Schadenshöhe kann derzeitig nicht beziffert werden. Zeugenhinweise werden beim PK Norden unter Tel. 04931/9210 erbeten.

Landkreis Wittmund

Aus dem Landkreis Wittmund lagen keine berichtspflichtigen Ereignisse vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell