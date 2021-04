Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Norden kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 11 Uhr und 12.10 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Audi A7. Der schwarze Audi stand zur Tatzeit vorwärts in einer Parkstellfläche auf dem Parkplatz des Mühlenparks an der Norddeicher Straße und wurde durch den Zusammenstoß hinten links beschädigt. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei Norden bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell