Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Diebstahl von Baustelle +++ Aurich - Zusammenstoß auf Bundesstraße

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Diebstahl von Baustelle

Unbekannte haben von einer Baustelle in Wiesmoor Baumaterial gestohlen. Zwischen Montag, 16.45 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, betraten die Täter eine Baustelle im Kiebitzweg und entwendeten nach ersten Erkenntnissen unter anderem Dachziegel. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß auf Bundesstraße

Auf der Emder Straße in Aurich kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16.15 Uhr fuhr eine 80-jährige Frau mit ihrem Hyundai vom Parkplatz eines Supermarkts in Höhe Lüttje Holt und wollte nach links auf die Emder Straße in Richtung Südbrookmerland fahren. Dabei übersah sie offenbar einen von links kommenden 20-jährigen Citroen-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war kurzzeitig gesperrt.

