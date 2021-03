Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Westersander - Ortsschilder gestohlen +++ Ihlow/Riepe - Bushaltestelle beschädigt +++ Aurich-Middels - Drei Personen bei Unfall verletzt +++ Aurich - Auto überschlägt sich

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow/Westersander - Ortsschilder gestohlen

In der Gemeinde Ihlow wurden zwei Ortsschilder von Westersander gestohlen. In der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden Ortstafeln im Langjüchweg. Die Polizei Ihlow bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04929 9178515.

Ihlow/Riepe - Bushaltestelle beschädigt

In Riepe haben Unbekannte eine Bushaltestelle beschädigt. Die Täter zerstörten eine Glaseinheit der Haltestelle "Am Alten Handelsplatz" und verursachten einen Schaden im dreistelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 8 Uhr, und Montag, 12 Uhr. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizeistation Ihlow entgegen unter Telefon 04929 9178515.

Verkehrsgeschehen

Aurich-Middels - Drei Personen bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 15 Uhr in Aurich-Middels. Ein 51-jähriger Audi-Fahrer war auf der Langefelder Straße in Fahrtrichtung Westerlooger Straße unterwegs. Beim Überqueren der Bundesstraße 210 übersah er offenbar einen 45-jährigen Volvo-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 45-Jährige, seine 19-jährige Beifahrerin und der Audi-Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Aurich - Auto überschlägt sich

In der Borsigstraße in Aurich ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall. Ein 33 Jahre alter Citroen-Fahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 17 Uhr in den Kreisverkehr und stieß dort mit einem 74-jährigen Mazda-Fahrer zusammen. Der Citroen-Fahrer überschlug sich daraufhin mit seinem Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Alle Beteiligten blieben offenbar unverletzt. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

