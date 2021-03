Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht +++ Esens - Lkw-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

In Wittmund kam es am Montagmorgen zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer touchierte offenbar beim Ein- oder Ausparken einen grauen VW Polo. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit. Zu dem Unfall kam es gegen 11.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Finkenburgstraße. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Esens - Lkw-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Esens auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Dornumer Straße. Ein bislang Unbekannter stieß vermutlich beim Rangieren mit seinem Lkw gegen einen dort geparkten schwarzen Renault Espace. Der Renault wurde hinten rechts beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 11.05 Uhr. Die Polizei Esens bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04971 926500.

